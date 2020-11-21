21 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из гранатомета

21 ноября, 2020, 18:07

21 ноября неподалеку Водяного российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из гранатомета

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

В штабе ООС отметили, что обстрел не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения соблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы почти 15 га территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

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