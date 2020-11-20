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Espreso.tvСпортЗидан заявил о желании продлить контракт с капитаном "Реала"

Зидан заявил о желании продлить контракт с капитаном "Реала"


фото: Getty Images
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы клуб продлил контракт с капитаном Серхио Рамосом

Об этом сообщает Marca .

Французский тренер надеется, что в ближайшее время с 34-летним Рамосом продолжат соглашение.

"Мы всегда хотели, чтобы он был с нами, учитывая его роль и то, что он дает команде. Я надеюсь, что вопрос с его контрактом будет решен быстро и с пользой для всех", - сказал Зинедин Зидан.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.

Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).

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