Зидан заявил о желании продлить контракт с капитаном "Реала"
Об этом сообщает Marca .
Французский тренер надеется, что в ближайшее время с 34-летним Рамосом продолжат соглашение.
"Мы всегда хотели, чтобы он был с нами, учитывая его роль и то, что он дает команде. Я надеюсь, что вопрос с его контрактом будет решен быстро и с пользой для всех", - сказал Зинедин Зидан.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.
Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).
- 27 октября президент испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу подал в отставку .
- 28 октября сообщалось, что Рамос может бесплатно перейти в итальянский "Милан".
- 18 ноября капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос договорился о продлении контракта с "королевским" клубом .
- 19 ноября кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт пообещал купить капитана "Реала" Серхио Рамоса , если этого захочет будущий главный тренер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-