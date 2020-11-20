Захват заложников в Тбилиси: нападающего задержали
20 ноября, 2020, 18:42
Полиция Грузии задержала мужчину, захватившего заложников в офисе в Тбилиси
Об этом сообщает грузинское издание newsgeorgia.
Заложники были освобождены поэтапно в ходе переговоров с нападающим. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также дежурят бригады скорой помощи.
- Напомним, в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели.
- Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси.
- Злоумышленник, захвативший помещение макрофинансового учреждения в Тбилиси, освободил трех заложников.
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