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Espreso.tvОбществоЗахват заложников в Тбилиси: нападающего задержали

Захват заложников в Тбилиси: нападающего задержали


фото: Reuters
Полиция Грузии задержала мужчину, захватившего заложников в офисе в Тбилиси

Об этом сообщает грузинское издание newsgeorgia.

Заложники были освобождены поэтапно в ходе переговоров с нападающим. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также дежурят бригады скорой помощи.

  • Напомним, в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели.
  • Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси.
  • Злоумышленник, захвативший помещение макрофинансового учреждения в Тбилиси, освободил трех заложников.

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