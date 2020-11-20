Захват заложников в офисе в Грузии: опубликовали видео с нападающим

20 ноября, 2020, 17:34

Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси

Видео распространил Telegram-канал.

Один из заложников снял видео на мобильный телефон. На этой записи мужчина без маски что-то эмоционально говорит и размахивает руками.

Отметим, 20 ноября Министерство внутренних дел Грузии сообщило о захвате заложников в Тбилиси в микрофинансовой организации. По словам очевидцев, нападавших могло быть пятеро. Местные СМИ сообщают, что были отпущены двое заложников.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо