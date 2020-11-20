Захват заложников в офисе в Грузии: нападающий отпустил трех человек

20 ноября, 2020, 18:21

Злоумышленник, захвативший помещение макрофинансового учреждения в Тбилиси, освободил троих заложников

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2 .

Участнику переговоров с террористом удалось договориться об освобождении трех заложников. Он вывел из здания двух мужчин и женщину. Всего в заложниках было 9 человек.

Сейчас проспект Церетели, где находится захваченное здание, перекрыт. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, что 20 ноября в столице Грузии, Тбилиси, неизвестный захватил офис и взял заложников.

Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси.

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