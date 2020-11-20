 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ понедельник Львов попрощается с Виктюком

В понедельник Львов попрощается с Виктюком


фото: rg
В понедельник, 23 ноября, во Львове состоится прощание с выдающимся украинским театральным режиссером Романом Виктюком

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Начало церемонии прощания запланировано на 10:00 в Первом театре (ул. Гнатюка, 11). С 12:00 там запланировано гражданская панихида, после которой церемония продолжится в Церкви святого Андрея (пл. Соборная, 3-А).

Похороны Виктюка запланированы на Лычаковское кладбище на 15:00.

Напомним, украинский театральный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни в Москве от осложнения после заболевания COVID-19.

Виктюка похоронят рядом с родителями в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать