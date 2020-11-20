В понедельник Львов попрощается с Виктюком

20 ноября, 2020, 15:21

В понедельник, 23 ноября, во Львове состоится прощание с выдающимся украинским театральным режиссером Романом Виктюком

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Начало церемонии прощания запланировано на 10:00 в Первом театре (ул. Гнатюка, 11). С 12:00 там запланировано гражданская панихида, после которой церемония продолжится в Церкви святого Андрея (пл. Соборная, 3-А).

Похороны Виктюка запланированы на Лычаковское кладбище на 15:00.

Напомним, украинский театральный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни в Москве от осложнения после заболевания COVID-19.

Виктюка похоронят рядом с родителями в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb