В Париже с начала января планируют начать вакцинацию от коронавируса

20 ноября, 2020, 19:51

Мэрия Парижа планирует с начала января начать вакцинацию против коронавируса от 30 до 40% жителей города

Об этом сообщила заместитель мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анна Суири, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, рассмотренный мэрией план действий предусматривает "вакцинацию от 30 до 40% населения с начала января". Суири отметила, что вакцинация может начаться и раньше - в декабре, если будет одобрена вакцина.

Она отметила, что в первую очередь прививки будут сделаны "людям старше 65 лет и лицам с наиболее уязвимых групп". "Медицинские работники будут также в приоритете", - добавила заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что власти Франции готовятся начать общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса COVID-19 в январе 2021 года, когда потенциальный препарат будет и станет доступным.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь отмечал, что Европейское агентство лекарственных средств должен одобрить первую вакцину против COVID-19 до конца 2020 года.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

МЗ ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставкам вакцины от коронавируса в Украине.

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