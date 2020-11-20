В ОРДЛО россияне проводят призыв "военнообязанных", - разведка

20 ноября, 2020, 14:11

В ОРДЛО оккупанты провели призыв "военнообязанных" для прохождения сборов "резервистов" с 23 по 27 ноября

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск.

"На этой неделе оккупантами начата очередная кампания по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября", - говорится в сообщении.

"С целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва российско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуто полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - добавили в ГУР.

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