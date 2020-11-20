В Одессе ввели карантин выходного дня
20 ноября, 2020, 21:30
Власти Одессы решили ввести предложенные правительством карантинные ограничения
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - отметили в горсовете.
Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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