В Одессе ввели карантин выходного дня

Об этом сообщает Одесский городской совет.

"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - отметили в горсовете.

Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb