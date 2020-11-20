 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Минске прощаются с погибшим от побоев Романом Бондаренко

В Минске прощаются с погибшим от побоев Романом Бондаренко


фото: tut.by
В столице Беларуси около тысячи человек пришли проводить в последний путь погибшего от побоев Романа Бондаренко

Об этом сообщает местное издание Tut.by.

Прощание с Романом Бондаренко происходило в храме Воскресения Христова в Минске.

Сообщается, что в 12:00 (по местному времени) в знак память сигналили автомобили. Люди выкрикивали "Жыве Беларусь", "Я выхожу", "Рома, ты герой", "Не забудем, не простим".

Большинство людей пришли с бело-красно-белыми цветами, а на погребальных венках можно увидеть надписи "Герой Беларуси".

Проститься с погибшим пришли православные и католические священники.

Романа Бондаренко похоронят на Северном кладбище.

nullnullnull Фото: tut.by

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать