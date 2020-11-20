В Минске прощаются с погибшим от побоев Романом Бондаренко

20 ноября, 2020, 13:46

В столице Беларуси около тысячи человек пришли проводить в последний путь погибшего от побоев Романа Бондаренко

Об этом сообщает местное издание Tut.by.

Прощание с Романом Бондаренко происходило в храме Воскресения Христова в Минске.

Сообщается, что в 12:00 (по местному времени) в знак память сигналили автомобили. Люди выкрикивали "Жыве Беларусь", "Я выхожу", "Рома, ты герой", "Не забудем, не простим".

Большинство людей пришли с бело-красно-белыми цветами, а на погребальных венках можно увидеть надписи "Герой Беларуси".

Проститься с погибшим пришли православные и католические священники.

Романа Бондаренко похоронят на Северном кладбище.

Фото: tut.by

Напомним, 12 ноября в больнице умер протестующий Роман Бондаренко, избитый в среду, 11 ноября, силовиками. Силовики похитили его со двора его дома на "площади Перемен" в центре Минска, когда он пытался помешать "титушкам". Алесандр Лукашенко говорит, что мужчина сам виноват в своей смерти.

5 ноября 2020 года в крупнейших белорусских городах прошла мирная акция "Марш памяти Романа Бондаренко".

Также в Беларуси генпрокуратура страны, чтобы доказать свою правоту, предъявила запись разговора с матерью забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко .

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