В Луцке произошла вспышка COVID-19 в доме престарелых: обнаружили 50 случаев
Об этом сообщила замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырко во время брифинга 20 ноября, передает РБК-Украина .
Костырко заметила, что в доме престарелых заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.
Также на COVID-19 протестировали еще 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых, - сказала она.
Так, в заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение.
Костырко подчеркнула, большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.
"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырко.
- Напомним, в течение суток 19 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-