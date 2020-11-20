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Espreso.tvОбществоВ Луцке произошла вспышка COVID-19 в доме престарелых: обнаружили 50 случаев

В Луцке произошла вспышка COVID-19 в доме престарелых: обнаружили 50 случаев


фото: reuters
В гериатрическом пансионате для пожилых людей Луцка обнаружили 50 случаев COVID-19

Об этом сообщила замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырко во время брифинга 20 ноября, передает РБК-Украина .

Костырко заметила, что в доме престарелых заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.

Также на COVID-19 протестировали еще 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых, - сказала она.

Так, в заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение.

Костырко подчеркнула, большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырко.

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