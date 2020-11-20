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Espreso.tvОбществоВ Киеве таксист сбил женщину на пешеходном переходе

В Киеве таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Авария с участием таксиста Uber произошла вечером 20 ноября на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе Киева

Об аварии написали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

Водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу в предназначенном для этого месте.

Водитель поворачивал на улицу Вышгородскую с перекрестка с круговым движением. В этот момент женщина переходила дорогу на расположенном практически на выезде из круга переходе.

На месте аварии работают следователи. Женщину госпитализировали медики скорой. По факту сбивания полицейские откроют уголовное производство.

На площади Шевченко таксист # Uber-ю сбил девушку на пешеходном переходе. Сейчас на месте работают врачи скорой и правоохранители. Детали о состоянии девушки уточняются.

Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 20 ноябрь 2020
 
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