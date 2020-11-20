В Киеве таксист сбил женщину на пешеходном переходе

20 ноября, 2020, 19:52

Авария с участием таксиста Uber произошла вечером 20 ноября на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе Киева

Об аварии написали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

Водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу в предназначенном для этого месте.

Водитель поворачивал на улицу Вышгородскую с перекрестка с круговым движением. В этот момент женщина переходила дорогу на расположенном практически на выезде из круга переходе.

На месте аварии работают следователи. Женщину госпитализировали медики скорой. По факту сбивания полицейские откроют уголовное производство.