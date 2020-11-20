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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании ЦУМа

В Киеве сообщили о заминировании ЦУМа


фото: glavcom
20 ноября в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ ЦУМ

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

"В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38", - говорится в сообщении.

Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка.

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