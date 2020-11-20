В Киеве приостановили движение скоростных трамваев из-за смерти человека

20 ноября, 2020, 15:06

Из-за смерти мужчины в одном из вагонов трамвая на Старовокзальной приостановили движение скоростных трамваев по Киеву

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве приостановили движение скоростных трамваев.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, на Старовокзальной в одном из вагонов умер мужчина.

Сейчас, пока ждут прибытия следственно-оперативной группы и санитаров, движение трамваев заблокировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb