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Espreso.tvОбществоВ Киеве приостановили движение скоростных трамваев из-за смерти человека

В Киеве приостановили движение скоростных трамваев из-за смерти человека


фото: glavcom
Из-за смерти мужчины в одном из вагонов трамвая на Старовокзальной приостановили движение скоростных трамваев по Киеву

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве приостановили движение скоростных трамваев.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, на Старовокзальной в одном из вагонов умер мужчина.

Сейчас, пока ждут прибытия следственно-оперативной группы и санитаров, движение трамваев заблокировано.

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