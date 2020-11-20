В Киеве приостановили движение скоростных трамваев из-за смерти человека
20 ноября, 2020, 15:06
Из-за смерти мужчины в одном из вагонов трамвая на Старовокзальной приостановили движение скоростных трамваев по Киеву
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве приостановили движение скоростных трамваев.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, на Старовокзальной в одном из вагонов умер мужчина.
Сейчас, пока ждут прибытия следственно-оперативной группы и санитаров, движение трамваев заблокировано.
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