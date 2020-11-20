В Харькове взорвалась граната: пострадал мужчина
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Полиция Харькова устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Слободском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение от женщины, что в квартиру пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. На тот момент в квартире была сестра женщины и ребенок 5 лет. Все это происходило на проспекте Гагарина.
Сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".
"В результате происшествия мужчине ампутировали руку. Больше никто из граждан не пострадал", - отметили в пресс-службе.
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