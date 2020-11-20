В Грузии неизвестный захватил заложников в одном из офисов Тбилиси

20 ноября, 2020, 16:02

20 ноября в столицы Грузии, Тбилиси, неизвестный захватил офис и взял заложников

Об этом сообщает МВД страны.

На проспекте Акакия Церетели в грузинской столице полиция окружила офис, где захватили заложников.

По информации грузинских СМИ, в офисе находится 10 заложников, которых захватил один неизвестный.

Пока неизвестны требования мужчину, захватившего заложников.

Полиция еще не начала переговоры.

По информации главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, в здании 1 нападающий и 9 заложников.

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