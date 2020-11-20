В Британии двух украинцев подозревают в перевозке нелегалов, их арестовали

20 ноября, 2020, 16:46

У побережья Великобритании за перевозку нелегалов задержали судно, в составе экипажа которого были граждане Украины

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Национальной полиции Сергей Пантелеев, передает сайт ведомства.

"У побережья Восточной Англии пограничные силы при координации с Национальным агентством борьбы с преступностью (National Crime Agency - NCA) Великобритании задержали рыболовецкое судно. На нем находилось 69 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Европы", - говорится в сообщении.

Трех членов экипажа, в том числе двух граждан Украины, арестовали по подозрению в содействии нелегальной миграции.

"Сейчас мы совместно с британскими коллегами проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и привлечения украинцев к преступной деятельности. Мы уже неоднократно выявляли факты, когда наши граждане становились жертвами торговли людьми", - сообщил Пантелеев.

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