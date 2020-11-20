 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Британии двух украинцев подозревают в перевозке нелегалов, их арестовали

В Британии двух украинцев подозревают в перевозке нелегалов, их арестовали

У побережья Великобритании за перевозку нелегалов задержали судно, в составе экипажа которого были граждане Украины

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Национальной полиции Сергей Пантелеев, передает сайт ведомства.

"У побережья Восточной Англии пограничные силы при координации с Национальным агентством борьбы с преступностью (National Crime Agency - NCA) Великобритании задержали рыболовецкое судно. На нем находилось 69 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Европы", - говорится в сообщении.

Трех членов экипажа, в том числе двух граждан Украины, арестовали по подозрению в содействии нелегальной миграции.

"Сейчас мы совместно с британскими коллегами проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и привлечения украинцев к преступной деятельности. Мы уже неоднократно выявляли факты, когда наши граждане становились жертвами торговли людьми", - сообщил Пантелеев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать