В Бердянске во второй тур выборов незаконно напечатали 90 тыс. бюллетеней
Об этом сообщает "Общественное".
"18 ноября в Бердянский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение по поводу неправомерных действий исполняющей обязанности председателя Бердянского городского ТИК. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК. Продолжаются следственные розыскные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного уголовного преступления ", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что в город Бельмак отправились двое членов горизбиркома, включая и. о. главы комиссии, чтобы договориться о печати на местной фабрике 90 тыс. бюллетеней.
За печать этих бланков комиссия не голосовала, а потому глава избиркома не могла сама договариваться о заказе бюллетеней. Днем позже, 19 ноября, комиссия уже утвердила печать партии бюллетеней для выборов, которые заказали на запорожской типографии.
Уже напечатанные бланки полиция взяла под охрану.
Во втором туре выборов мэра Бердянска участвуют кандидат от "ОПЗЖ" Александр Свидло и от "За будущее" Валерий Баранов. Голосование пройдет 22 ноября.
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