В Бердянске во второй тур выборов незаконно напечатали 90 тыс. бюллетеней

20 ноября, 2020, 21:13

На Запорожье полиция арестовала 90 тыс. незаконно напечатанных бюллетеней

Об этом сообщает "Общественное".

"18 ноября в Бердянский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение по поводу неправомерных действий исполняющей обязанности председателя Бердянского городского ТИК. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК. Продолжаются следственные розыскные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного уголовного преступления ", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в город Бельмак отправились двое членов горизбиркома, включая и. о. главы комиссии, чтобы договориться о печати на местной фабрике 90 тыс. бюллетеней.