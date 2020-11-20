Укрзализныця в 2021 году планирует потратить более 3 млрд грн на закупку и модернизацию пассажирских вагонов

20 ноября, 2020, 14:58

В следующем году Укрзализныця планирует провести капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов за 450 млн грн, а также приобрести 100 новых за более чем 2,7 млрд грн бюджетных средств

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, в следующем году Укрзализныця запланировала рекордные инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава. Предусмотрено приобрести 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн за счет средств государственного бюджета и модернизировать 50 пассажирских вагонов на 450 млн грн.

По словам и. о. члена правления и директора филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александра Перцовского, в приоритете компании проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов.

"Благодаря КВР за 30% стоимости нового вагона де-факто получаем почти новый вагон. В силах Укрзализныци на собственных производственных мощностях восстановить значительное количество вагонов", - цитирует издание слова Перцовского.

По его словам, обновленный подвижной состав будет иметь современные элементы конструкции: кондиционеры, оконные блоки со стеклопакетами, ролеты на окнах, USB-розетки у каждого места. Кроме того, купе будут оборудованы индивидуальными системами климат-контроля и так далее.

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