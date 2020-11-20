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Espreso.tvЭкономикаУкрпочта до конца года отменит проценты за перевод денег с карты на карту

Укрпочта до конца года отменит проценты за перевод денег с карты на карту


фото: GettyImages
Укрпочта до конца года отменит проценты за перевод денег с карты на карту, оставив только фиксированный платеж в размере 5 грн

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Согласно сообщению, в рамках акции стоимость пересылки средств между картами украинских банков составит всего 5 грн без дополнительной оплаты процентов без суммы.

Отмечается, что таким образом клиенты смогут сэкономить до 150 грн (при переводе максимальной суммы 14 999 грн) на одном переводе и оформить его онлайн.

В пресс-службе объяснили, что для оформления перевода на сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер и номер карты получателя. При этом отмечается, что перевод средств осуществляется только в национальной валюте.

В то же время, в компании предупредили, что банки могут взимать дополнительную комиссию в соответствии с установленными тарифами.

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