Укрпочта до конца года отменит проценты за перевод денег с карты на карту
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Согласно сообщению, в рамках акции стоимость пересылки средств между картами украинских банков составит всего 5 грн без дополнительной оплаты процентов без суммы.
Отмечается, что таким образом клиенты смогут сэкономить до 150 грн (при переводе максимальной суммы 14 999 грн) на одном переводе и оформить его онлайн.
В пресс-службе объяснили, что для оформления перевода на сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер и номер карты получателя. При этом отмечается, что перевод средств осуществляется только в национальной валюте.
В то же время, в компании предупредили, что банки могут взимать дополнительную комиссию в соответствии с установленными тарифами.
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