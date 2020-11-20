Украинский музыкант Бардаш не знал, что на Донбассе до сих пор продолжается война

Об этом он сказал в программе "Антипод", передает " УНИАН ".

"Что я думаю? Да мне по ** й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде бы Зеленский решил? Что я могу сказать? Не знаю", - сказал Бардаш.

Также он рассказал, что у него были знакомые, которые погибли на Донбассе. Кроме того, Бардаша попросили ответить на вопрос, как его земляку понять, почему люди из Донбасса пошли воевать против Украины.

"Понимаешь, это все пропаганда. Здесь идет один "кач", там идет другой "кач". Есть же прозападные интересы. Есть Сорос", - ответил Бардаш.

Отметим, что Бардаш родом из Алчевска. Но там он уже давно не живет. И, по его словам, не собирается туда возвращаться потому, что не скучает по родному краю.

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