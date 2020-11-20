Украинский футбольный клуб уволил тренера и спортивного директора
Об этом сообщает официальный facebook "Перемоги".
Руководство днипровского клуба прекратило сотрудничество со спортивным директором Олегом Тараном и главным тренером Евгением Яровенко.
"Перемога" благодарна нашим легендарным специалистам за тот бесценный опыт, который они передали нашему клубу в начале становления на уровне Профессиональной футбольной лиги, и желаем Евгению Викторовичу и Олегу Анатольевичу новых успехов на тренерском поприще. Мы, как всегда, верим в "Перемогу", - говорится в сообщении клуба.
В турнирной таблице второй лиги Украины "Перемога" занимает шестую строчку в группе Б и борется за выход в первую лигу.
Спасибо Евгению Викторовичу и Олегу Анатольевичу! Сегодня по обоюдному согласию сторон руководство футбольного клуба...Опубликовано ФК Перемога четверг, 19 ноября 2020 года
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