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Espreso.tvСпортУкраинский футбольный клуб уволил тренера и спортивного директора

Украинский футбольный клуб уволил тренера и спортивного директора


фото: facebook.com/fcperemoga
Украинский футбольный клуб "Перемога" уволил главного тренера и спортивного директора

Об этом сообщает официальный facebook "Перемоги".

Руководство днипровского клуба прекратило сотрудничество со спортивным директором Олегом Тараном и главным тренером Евгением Яровенко.

"Перемога" благодарна нашим легендарным специалистам за тот бесценный опыт, который они передали нашему клубу в начале становления на уровне Профессиональной футбольной лиги, и желаем Евгению Викторовичу и Олегу Анатольевичу новых успехов на тренерском поприще. Мы, как всегда, верим в "Перемогу", - говорится в сообщении клуба.

В турнирной таблице второй лиги Украины "Перемога" занимает шестую строчку в группе Б и борется за выход в первую лигу.

Спасибо Евгению Викторовичу и Олегу Анатольевичу! Сегодня по обоюдному согласию сторон руководство футбольного клуба...

Опубликовано ФК Перемога четверг, 19 ноября 2020 года

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