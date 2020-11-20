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Espreso.tvОбществоУкраина в ОБСЕ требует от РФ ответа, как на Донбассе появилась современная российская машина разминирования УР-07

Украина в ОБСЕ требует от РФ ответа, как на Донбассе появилась современная российская машина разминирования УР-07


фото: oruzhie.info
Украина в ОБСЕ требует от РФ официального объяснения, откуда в ОРДЛО взялась современная установка дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка"

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

"В отчете СММ от 11 ноября сообщается об обнаружении на полигоне у Шимшиновки установки дистанционного разминирования (УР-07 "Пересортировка") - еще один пример современной системы российского производства, которая никогда не использовалась ВС Украины. Я бы хотел снова призвать российского представителя ответить на простой вопрос: как эти военные системы попадают на территорию Украины, которая на данный момент полностью контролируется Россией?", - заявил Цымбалюк.

Представитель Украины напомнил, что только на прошлой неделе он выступал с призывом к делегации РФ дать объяснения по поводу того, как обнаруженный Миссией ОБСЕ 8 ноября около Луганска российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" оказался на Донбассе и кто им управлял.

Ранее в отчете СММ ОБСЕ сообщили об обнаружении 9 ноября на полигоне вблизи оккупированной Шимшиновки (27 км юго-западнее Луганска) установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка", которая размещалась вместе с другими типами вооружения и техники. Как заявило международное разведывательная сообщество InformNapalm, УР-07М "Пересортировка" - это относительно новый тип российской техники, которая могла попасть на Донбасс исключительно из РФ. Это один из первых случаев ее фиксации на оккупированной части Донбасса. Установка УР-07М "Пересортировка" начала поступать на вооружение МО РФ с 2014 года.

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