Украина в ОБСЕ требует от РФ ответа, как на Донбассе появилась современная российская машина разминирования УР-07
Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".
Представитель Украины напомнил, что только на прошлой неделе он выступал с призывом к делегации РФ дать объяснения по поводу того, как обнаруженный Миссией ОБСЕ 8 ноября около Луганска российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" оказался на Донбассе и кто им управлял.
Ранее в отчете СММ ОБСЕ сообщили об обнаружении 9 ноября на полигоне вблизи оккупированной Шимшиновки (27 км юго-западнее Луганска) установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка", которая размещалась вместе с другими типами вооружения и техники. Как заявило международное разведывательная сообщество InformNapalm, УР-07М "Пересортировка" - это относительно новый тип российской техники, которая могла попасть на Донбасс исключительно из РФ. Это один из первых случаев ее фиксации на оккупированной части Донбасса. Установка УР-07М "Пересортировка" начала поступать на вооружение МО РФ с 2014 года.
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