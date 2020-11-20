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Espreso.tvМирУкраина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон


фото: reuters
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Так, в "красной" зоне следующие страны: США, Великобритания, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

В свою очередь в "зеленой зоне": Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.

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