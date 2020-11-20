Тимошенко: на базе санаториев могут развернуть госпитали для больных COVID-19

20 ноября, 2020, 21:00

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко допустил, что госпитали для пациентов с коронавирусом развернут на базе санаториев

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина .

Тимошенко отметил, что местные власти должны сконцентрироваться на санаториях в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечения пациентов с коронавирусом.

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый - это санатории. МЗ оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонт в санаториях и дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле", - подчеркнул он.

Тимошенко отметил, что ОГА поручили сконцентрироваться на больницах.

"А если их не хватает - на санаториях. Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - добавил он.

Напомним, в течение суток 19 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.

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