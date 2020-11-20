Тимошенко: на базе санаториев могут развернуть госпитали для больных COVID-19
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина .
Тимошенко отметил, что местные власти должны сконцентрироваться на санаториях в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечения пациентов с коронавирусом.
"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый - это санатории. МЗ оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонт в санаториях и дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле", - подчеркнул он.
Тимошенко отметил, что ОГА поручили сконцентрироваться на больницах.
"А если их не хватает - на санаториях. Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - добавил он.
- Напомним, в течение суток 19 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-