Система авторегистрации нарушений ПДД начала фиксировать нарушения авто на иностранных номерах, - Геращенко

20 ноября, 2020, 13:55

Система автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала фиксировать нарушения авто на иностранных номерах собственников-иностранцев и граждан Украины

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Система автоматической автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения ПДД, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации", - написал Геращенко.

Так, по его словам, иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил ПДД.

Геращенко отметил, что проект был реализован совместно с Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ).

"Как это работает? Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. В дальнейшем, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из Базы данных ГПСУ", - пояснил замминистра.

При выезде же из Украины такого авто, по словам Геращенко, пограничники будут фиксировать факт нарушения ПДД за время пребывания в Украине, информировать об этом водителя и предлагать ему оплатить штраф. Если же водитель-иностранец откажется, ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец такого авто - гражданин Украины, его документы будут направлены по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Геращенко отметил, что первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы.

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