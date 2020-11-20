Система авторегистрации нарушений ПДД начала фиксировать нарушения авто на иностранных номерах, - Геращенко
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Система автоматической автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения ПДД, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации", - написал Геращенко.
Так, по его словам, иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил ПДД.
Геращенко отметил, что проект был реализован совместно с Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ).
"Как это работает? Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. В дальнейшем, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из Базы данных ГПСУ", - пояснил замминистра.
При выезде же из Украины такого авто, по словам Геращенко, пограничники будут фиксировать факт нарушения ПДД за время пребывания в Украине, информировать об этом водителя и предлагать ему оплатить штраф. Если же водитель-иностранец откажется, ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец такого авто - гражданин Украины, его документы будут направлены по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.
Геращенко отметил, что первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы.
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