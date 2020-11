Сильный ветер, гололед и снег: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

20 ноября, 2020, 16:08

Суббота-воскресенье будут в Украине холодными, а также на дорогах ожидается гололедица

Об этом синопткы Наталья Диденко сообщила в Telegram.

В дневные часы ожидается 0 ... + 5 ° C, на востоке до -2 ° C, в ночные часы от + 3 ° C до -3 ° C, в восточной части до -6 ° C.

В воскресенье на Западе и Севере может быть сильный ветер.

"Дороги будут скользкими, потому как осадки, то туман или просто от сырости схватит дорогу и тротуар низкой температурой, особенно ночью, утром и вечером", - отметила синоптик.

Ближайшей ночью дождь или мокрый снег пройдут местами на севере, в центре, потом завтра днем влажная масса пойдет на восток и северо-восток.

То есть, днем в субботу осадки ожидаются только в восточных и северо-восточных областях (Сумщина, Полтавщина).

"В ночь на воскресенье ситуация усложнится на Востоке Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях (карта) - предполагается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица", - отметила Наталья Диденко.

Днем осадки и явления там ослабеют и прекратятся.

На остальной территории Украины в течение суток 22 ноября - без существенных осадков.

В Киеве 21-22 ноября существенные осадки маловероятны. В воскресенье усилится ветер, будет некомфортно и холоднее по ощущениям. Ночная столичная температура ближайших выходных от +1 ° C до -1 ° C, в дневные часы предполагается +2 ... 3 ° C.

