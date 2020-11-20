США в ОБСЕ назвали Россию ответственной за жертвы среди гражданских на Донбассе

20 ноября, 2020, 07:25

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор назвал Россию виновной в гибели гражданских во время войны на востоке Украины

Об этом Гилмор заявил 19 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

"За период с января 2017-го по сентябрь 2020 года СММ сообщила о 946 жертвах среди гражданского населения, в том числе 161 погибшего. За этот период почти 1 тыс. мужчин, женщин и детей получили ранения в результате стрельбы из стрелкового оружия, обстрелов или взрывов . И все это - из-за решения Кремля вести многолетнюю кампанию по дестабилизации Украины", - сказал Гилмор.

Представитель США в ОБСЕ также назвал абсурдными попытки России представить этот конфликт как "внутренний" и заявления, что Украина якобы намеренно стреляет в собственных граждан.

"Россия вызвала этот конфликт, и только Кремль несет ответственность за причиненные страдания, хаос и разрушения", - подчеркнул Гилмор.

Американький дипломат добавил, что начатая и поддерживаемая Россией война на Донбассе остается одной из главных причин беспокойства ОБСЕ.

"Мы постоянно призываем Россию соблюдать свои обязательства в рамках Минских договоренностей и вывести свои силы и технику с востока Украины. К сожалению, кровопролитие продолжается и гражданское население продолжает платить цену за агрессию России против Украины. И хотя отчет СММ охватывает только последние 3 года, я напомню, что этот управляемый Россией конфликт уже длится седьмой год и унес жизни более 13 тыс. украинцев", - сказал Гилмор.

Напомним, ранее ОБСЕ представила отчет, в котором говорится, что 96% препятствования передвижению наблюдателей Миссии в зоне ООС приходится на ОРДЛО, а состав Миссии оказался разделен из-за действий оккупантов.

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