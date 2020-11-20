 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСошлись на необходимости обеспечить честный отбор судей КСУ: послы G7 о встрече с Зеленским

Сошлись на необходимости обеспечить честный отбор судей КСУ: послы G7 о встрече с Зеленским


фото: reuters
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с послами стран Большой семерки участники договорились о необходимости прозрачно сформировать состав Конституционного суда

Об этом сообщает в Twitter страница послов G7 в Украине.

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении.

Послы G7 также отметили необходимость преодоления последствий решений КСУ относительно антикоррупционной инфраструктуры.

"Подтвердили крайнюю необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - отметили в G7.

  • Напомним, ранее пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский пообещал послам G7, что директор НАБУ Артем Сытник останется на посту, несмотря на решение КСУ о неконституционности определенных положений закона о НАБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать