Сошлись на необходимости обеспечить честный отбор судей КСУ: послы G7 о встрече с Зеленским
Об этом сообщает в Twitter страница послов G7 в Украине.
"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении.
Послы G7 также отметили необходимость преодоления последствий решений КСУ относительно антикоррупционной инфраструктуры.
"Подтвердили крайнюю необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - отметили в G7.
(1/2) Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) November 20, 2020
(2/2) Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) November 20, 2020
- Напомним, ранее пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский пообещал послам G7, что директор НАБУ Артем Сытник останется на посту, несмотря на решение КСУ о неконституционности определенных положений закона о НАБУ.
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