Сошлись на необходимости обеспечить честный отбор судей КСУ: послы G7 о встрече с Зеленским

20 ноября, 2020, 11:39

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с послами стран Большой семерки участники договорились о необходимости прозрачно сформировать состав Конституционного суда

Об этом сообщает в Twitter страница послов G7 в Украине.

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении.

Послы G7 также отметили необходимость преодоления последствий решений КСУ относительно антикоррупционной инфраструктуры.

"Подтвердили крайнюю необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - отметили в G7.

(1/2) Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) November 20, 2020

(2/2) Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) November 20, 2020

Напомним, ранее пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский пообещал послам G7, что директор НАБУ Артем Сытник останется на посту, несмотря на решение КСУ о неконституционности определенных положений закона о НАБУ.

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