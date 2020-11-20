Следком Беларуси заявляет, что в Гродно сожгли авто милиционера из "черного списка" оппозиции

20 ноября, 2020, 11:00

Следком РБ отметил, что в ночь на 20 ноября пострадало авто сотрудника милиции, занесенного в "черный список" белорусской оппозиции

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси в Telegram.

"По данным следствия, 20 ноября около 1:30 в милицию поступило сообщение о громком звуке, вероятно взрыве, в одном из дворов Гродно.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно возле автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства.

Также взрывом повредило три автомобиля, стоявших рядом.

"Мужчина объяснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных телеграм-каналов", - отметили в Следкоме РБ.

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