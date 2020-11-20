Штрафовать за неношение маски в общественных местах начнут с 21 ноября

20 ноября, 2020, 10:01

Закон №1000-IX, который предусматривает штрафы от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах, опубликован в издании "Голос Украины" 20 ноября и вступает в силу со следующего дня

Текст закона опубликован на сайте издания "Голос Украины".

Отметим, документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов (170-255 грн) доходов за пребывание в общественных местах во время действия карантина без надетых масок или респираторов, защищающих рот и нос.

При этом такие средства индивидуальной защиты могут быть изготовлены самостоятельно.

Согласно пояснительной записке к закону, он будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью. Это поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неношение маски в общественных местах.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-IX, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неношение масок в общественных местах.

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