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Espreso.tvЭкономикаШмыгаль назвал необходимые шаги для вхождения Украины в топ-30 рейтинга Doing Business

Шмыгаль назвал необходимые шаги для вхождения Украины в топ-30 рейтинга Doing Business


фото: reuters
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, среди ключевых ориентиров правительства остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Среди наших ключевых ориентиров остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business. Поэтому мы работаем по конкретным сферам. Упрощение подключения к энергосетям. Удешевление кредитных ресурсов. Поддержка экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках. Все это на повестке дня, и мы уже видим положительные сдвиги во всех этих сферах", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Еще одной важной сферой, где происходят изменения, Шмыгаль назвал цифровизацию государственных услуг. Так, он отметил, что уже с 2021 года Украина полностью откажется от бумажных справок в вопросах взаимоотношений с государством.

Он также добавил, что чрезвычайно эффективно показала себя малая приватизация. Так, открытые аукционы без коррупционной составляющей, которые происходят сейчас, - выгодны и для государства, и для бизнеса.

  • Напомним, в июле Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство подсчитало, что Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране.
  • Сейчас Doing Business - рейтинг легкости ведения бизнеса, который ежегодно составляет Всемирный банк. В прошлом году Украина заняла в этом рейтинге 64-е место.

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