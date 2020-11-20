Шмыгаль назвал необходимые шаги для вхождения Украины в топ-30 рейтинга Doing Business

20 ноября, 2020, 11:10

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, среди ключевых ориентиров правительства остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Среди наших ключевых ориентиров остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business. Поэтому мы работаем по конкретным сферам. Упрощение подключения к энергосетям. Удешевление кредитных ресурсов. Поддержка экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках. Все это на повестке дня, и мы уже видим положительные сдвиги во всех этих сферах", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Еще одной важной сферой, где происходят изменения, Шмыгаль назвал цифровизацию государственных услуг. Так, он отметил, что уже с 2021 года Украина полностью откажется от бумажных справок в вопросах взаимоотношений с государством.

Он также добавил, что чрезвычайно эффективно показала себя малая приватизация. Так, открытые аукционы без коррупционной составляющей, которые происходят сейчас, - выгодны и для государства, и для бизнеса.

Напомним, в июле Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство подсчитало, что Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране.

Сейчас Doing Business - рейтинг легкости ведения бизнеса, который ежегодно составляет Всемирный банк. В прошлом году Украина заняла в этом рейтинге 64-е место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb