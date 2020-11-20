СБУ выявила в Черкасской области растрату 2,4 млн грн, предназначенных для борьбы с COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, схему организовала руководитель одного из медицинских учреждений города. Она подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.
Правоохранители установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. Так, на некоторые позиции, в частности на защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также отмечается, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок.
"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем на 2,4 млн гривен", - подчеркнули в пресс службе.
По данным СБУ, руководительнице медучреждения пока сообщено о подозрении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-