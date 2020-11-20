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Espreso.tvЭкономикаСБУ выявила в Черкасской области растрату 2,4 млн грн, предназначенных для борьбы с COVID-19

СБУ выявила в Черкасской области растрату 2,4 млн грн, предназначенных для борьбы с COVID-19


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила хищение 2,4 млн грн, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, схему организовала руководитель одного из медицинских учреждений города. Она подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.

Правоохранители установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. Так, на некоторые позиции, в частности на защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также отмечается, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок.

"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем на 2,4 млн гривен", - подчеркнули в пресс службе.

По данным СБУ, руководительнице медучреждения пока сообщено о подозрении.

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