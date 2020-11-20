СБУ разоблачила подкуп избирателей накануне второго тура выборов мэра в Ужгороде
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке голову правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос", - рассказали в спецслужбе.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.
В СБУ отметили, что проверяют имеющуюся информацию о существовании так называемой «сетки» в пользу этого кандидата в других районах города.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
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