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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила подкуп избирателей накануне второго тура выборов мэра в Ужгороде

СБУ разоблачила подкуп избирателей накануне второго тура выборов мэра в Ужгороде


фото: СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы: предлагали по 500 грн за голос

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке голову правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос", - рассказали в спецслужбе.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

В СБУ отметили, что проверяют имеющуюся информацию о существовании так называемой «сетки» в пользу этого кандидата в других районах города.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

 

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