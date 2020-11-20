"Рух" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче-открытии 10-го тура УПЛ
20 ноября, 2020, 20:54
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу львовский "Рух" сыграл вничью с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч-открытие 10-го тура УПЛ во Львове завершился в нулевую ничью. "Рух" остался на тринадцатой строчке с 5 очками и имеет отрыв от последнего матча - 1 балл. В активе "Мариуполя" 13 пунктов и восьмое место.
Чемпионат Украины по футболу
10-й тур
20 ноября
"Рух" - "Мариуполь" 0: 0
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3: 3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов" .
- Также в субботу "Десна" переиграла "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
- 8 ноября "Рух" на своем поле в большинстве не смог одолеть "Ингулец" .
- Также в воскресенье в центральной игре тура "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3: 0 .
- Между тем, "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Зарей" и вернулась на третье место в турнирной таблице.
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