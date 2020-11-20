"Рух" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче-открытии 10-го тура УПЛ

20 ноября, 2020, 20:54

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу львовский "Рух" сыграл вничью с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч-открытие 10-го тура УПЛ во Львове завершился в нулевую ничью. "Рух" остался на тринадцатой строчке с 5 очками и имеет отрыв от последнего матча - 1 балл. В активе "Мариуполя" 13 пунктов и восьмое место.

Чемпионат Украины по футболу

10-й тур

20 ноября

"Рух" - "Мариуполь" 0: 0

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