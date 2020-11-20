"Динамо" отказало тренеру "Баварии" ради Луческу, - СМИ
Об этом сообщает telegram-канал "Бей-Беги".
По информации источника, представители Мирослава Клозе предлагали услуги своего клиента, однако руководство "Динамо" отклонило его кандидатуру, а вместо него назначило 75-летнего Мирчу Луческу.
Бывший игрок сборной Германии раньше работал в "Баварии" тренером юношеской команды (до 17 лет). А с мая является ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика.
Клозе выступал за "Баварию" с 2007-го по 2011 год, провел 150 матчей, забил 53 гола и сделал 27 результативных передач. Немец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира по футболу, он сыграл на 4 мундиалях (2002, 2006, 2010, 2014), где забил 16 голов.
- 7 мая экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе стал ассистентом главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика.
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