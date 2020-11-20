"Динамо" отказало тренеру "Баварии" ради Луческу, - СМИ

20 ноября, 2020, 11:01

Руководство "Динамо" летом отказало Мирославу Клозе, который хотел стать тренером киевского клуба

Об этом сообщает telegram-канал "Бей-Беги".

По информации источника, представители Мирослава Клозе предлагали услуги своего клиента, однако руководство "Динамо" отклонило его кандидатуру, а вместо него назначило 75-летнего Мирчу Луческу.

Бывший игрок сборной Германии раньше работал в "Баварии" тренером юношеской команды (до 17 лет). А с мая является ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика.

Клозе выступал за "Баварию" с 2007-го по 2011 год, провел 150 матчей, забил 53 гола и сделал 27 результативных передач. Немец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира по футболу, он сыграл на 4 мундиалях (2002, 2006, 2010, 2014), где забил 16 голов.

7 мая экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе стал ассистентом главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика.