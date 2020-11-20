 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" отказало тренеру "Баварии" ради Луческу, - СМИ

"Динамо" отказало тренеру "Баварии" ради Луческу, - СМИ


фото: Getty Images
Руководство "Динамо" летом отказало Мирославу Клозе, который хотел стать тренером киевского клуба

Об этом сообщает telegram-канал "Бей-Беги".

По информации источника, представители Мирослава Клозе предлагали услуги своего клиента, однако руководство "Динамо" отклонило его кандидатуру, а вместо него назначило 75-летнего Мирчу Луческу.

Бывший игрок сборной Германии раньше работал в "Баварии" тренером юношеской команды (до 17 лет). А с мая является ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханса-Дитера Флика.

Клозе выступал за "Баварию" с 2007-го по 2011 год, провел 150 матчей, забил 53 гола и сделал 27 результативных передач. Немец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира по футболу, он сыграл на 4 мундиалях (2002, 2006, 2010, 2014), где забил 16 голов.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать