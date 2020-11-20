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Espreso.tvСпортПромоутер призвал Ломаченко сменить весовую категорию

Промоутер призвал Ломаченко сменить весовую категорию


фото: Getty Images
Британский промоутер Эдди Хирн убежден, что украинец Василий Ломаченко должен сменить весовую категорию

Об этом сообщает iSport.ua.

По словам Хирна, Ломачено должен выступать в полулегком весе (до 59 кг).

"Я думаю, Василию Ломаченко стоит спуститься в первую легкую или полулегкую весовую категорию", - отметил Эдди Хирн.

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