Появятся новые функции: Минцифры анонсировало обновление приложения "Действуй Дома" для контроля самоизоляции
Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.
"Мы разработали дополнительные инструменты, для того чтобы в этом приложении можно было рассказать о симптомах, которые у вас есть, и вам будут советы сразу в электронном виде, что нужно, - обратиться в контактный центр или к врачу", - сказал Федоров.
По его словам, приложение стало более интерактивным, также были созданы и улучшены новые функции.
"Обновление буквально будет через несколько дней и у нас есть следующая стратегия развития приложения", - отметил вице-премьер.
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