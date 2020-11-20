Появятся новые функции: Минцифры анонсировало обновление приложения "Действуй Дома" для контроля самоизоляции

20 ноября, 2020, 12:05

Министерство цифровой трансформации анонсировало обновление приложения "Действуй Дома", которое используется для отслеживания лиц в самоизоляции

Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.

"Мы разработали дополнительные инструменты, для того чтобы в этом приложении можно было рассказать о симптомах, которые у вас есть, и вам будут советы сразу в электронном виде, что нужно, - обратиться в контактный центр или к врачу", - сказал Федоров.

По его словам, приложение стало более интерактивным, также были созданы и улучшены новые функции.

"Обновление буквально будет через несколько дней и у нас есть следующая стратегия развития приложения", - отметил вице-премьер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb