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Espreso.tvСпортПосле боя Ломаченко послал всех и поехал домой, - Лопес

После боя Ломаченко послал всех и поехал домой, - Лопес


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал о поведении Василия Ломаченко после их боя

Об этом сообщает EsNews.

По словам Лопеса, он не смог нормально пообщаться с Ломаченко после боя.

"Говорил я с ним? Да пошел он! Вы все его обожаете, но после боя он даже не дал никому из вас объяснений - что он делал верно или что он делал неправильно в этом бою. Он только сказал: "Пошли вы все на х**", - и просто уехал домой. Мы отправили его обратно в Украину, как и обещали. Он популярный человек, обладающий каким-то статусом. Так почему бы не выйти к СМИ, чтобы объясниться. Нет, вместо этого он поехал домой", - сказал Лопес.

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