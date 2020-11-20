После боя Ломаченко послал всех и поехал домой, - Лопес

20 ноября, 2020, 12:29

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал о поведении Василия Ломаченко после их боя

Об этом сообщает EsNews.

По словам Лопеса, он не смог нормально пообщаться с Ломаченко после боя.

"Говорил я с ним? Да пошел он! Вы все его обожаете, но после боя он даже не дал никому из вас объяснений - что он делал верно или что он делал неправильно в этом бою. Он только сказал: "Пошли вы все на х**", - и просто уехал домой. Мы отправили его обратно в Украину, как и обещали. Он популярный человек, обладающий каким-то статусом. Так почему бы не выйти к СМИ, чтобы объясниться. Нет, вместо этого он поехал домой", - сказал Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа.

20 ноября сообщалось, что Теофимо Лопес считает, что заслужил звание лучшего боксера года.

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