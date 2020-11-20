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Espreso.tvОбществоПолиция Нидерландов допросила киберэксперта, который заявил, что получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter

Полиция Нидерландов допросила киберэксперта, который заявил, что получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter

Полиция Нидерландов допросила исследователя кибербезопасности, который заявил, что он успешно вошел в аккаунт президента США в Twitter, угадав его пароль

Об этом сообщает ВВС, передает "Европейская правда".

В прошлом месяце известный киберисследователь Виктор Геверс заявил, что получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter с паролем "MAGA2020!".

Белый дом отрицал, что это произошло, а Twitter заявил, что у него нет доказательств взлома.

Но теперь Геверс предоставил дополнительную информацию, подтверждающую его утверждения. В ходе полицейского допроса он впервые показал, что у него значительно больше доказательств "взлома", чем он ранее опубликовал.

Он не раскрыл, какой именно информацией располагает.

Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил проведение расследования: "В настоящее время мы расследуем, не произошло ли нечто уголовное".

Он добавил, что их расследование является "независимым голландским расследованием" и не основывалось на запросе США о правовой помощи.

Полиция сообщила, что Геверс был допрошен в качестве свидетеля группой по преступлениям в сфере высоких технологий и еще не является подозреваемым.

Полиция должна сначала доказать, что взлом произошел. Если прокуратура сочтет действия Геверса незаконными и выходящими за рамки исследования кибербезопасности, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

Геверс сообщил журналистам о своем взломе 22 октября. Он сказал, что 16 октября проводил проверку аккаунтов в Twitter высокопоставленных кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль президента Трампа.

Он не публиковал никаких твитов и не менял никаких настроек, но сказал, что сделал скриншоты некоторых частей президентского аккаунта.

По его словам, он потратил несколько дней, пытаясь связаться с представителями кампании Трампа, чтобы предупредить их о недостаточных мерах безопасности, такие как двухфакторная аутентификация, прежде чем идти в прессу.

  • Напомним, что нидерландский журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции министров обороны стран ЕС .

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