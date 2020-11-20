Под посольством Беларуси в Киеве активисты установили памятный крест жертвам режима Лукашенко

Об этом в соцсетях сообщила организация "Белорусский дом".

"Несмотря на письмо и препятствия со стороны посольства, был установлен крест в память об убитых режимом Лукашенко. Спасибо всем, кто принял участие и поддержал", - говорится в сообщении.

Накануне организация обнародовала якобы ответ посольства Беларуси на намерение активистов установить памятный крест. В опубликованном документе говорится, что посольство обратилось в Шевченковскую районную администрацию с просьбой принять меры к активистам, которые сделали у посольства импровизированный мемориал в память о погибших.

"19 ноября в 14:00 неизвестными лицами анонсировано проведение работ по установке (бетонирование) напротив здания посольства республики Беларусь по улице Коцюбинского дом 3 так называемого памятного знака в честь погибших в последние месяцы белорусов. В условиях постоянной загруженности транспортной артерии по улице Коцюбинского , а также размещение рядом с посольством больницы, школы, продовольственного магазина, подобное место паломничества ухудшит условия безопасности передвижения не только транспортных средств белорусской дипмиссии, но и автомобилей граждан Украины ", - говорится в документе.

Активисты сразу же отреагировали на письмо.

"После жестокого убийства Романа Бандаренка сторонниками Лукашенко, вечером 12 ноября белорусы из Киева пришли к посольству, чтобы почтить память погибшего. Мы создали народный мемориал: оставили свечи и цветы, а также портреты Романа. К утру сотрудники посольства все убрали. Возмущенные этим отвратительным поступком, белорусы Киева возобновили мемориал и назначили часовых, чтобы защитить его. Мы решили установить мемориал всем жертвам режима Лукашенко. Посольство отреагировало на это лучшими советскими традициями, написав письмо, полное слез, главе Шевченковской районной администрации. Там они оскорбили память всего белорусского народа, используя слова "так называемый мемориал в честь погибших за последние месяцы белорусов". От имени всей белорусской диаспоры в Киеве мы хотели бы сообщить, что люди в доме на ул. Коцюбинского, 3, не имеют ничего общего с белорусским народом и не представляют его интересов в Украине ", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 ноября в больнице умер протестующий Роман Бондаренко , избитый в среду, 11 ноября, силовиками. Силовики похитили его со двора его дома на "площади перемен" в центре Минска, когда он пытался помешать "титушкам". Алесандр Лукашенко говорит, что мужчина сам виноват в своей смерти.

5 ноября 2020 года, в крупнейших белорусских городах прошла мирная акция "Марш памяти Романа Бондаренко".

Также, в Беларуси генпрокуратура страны, чтобы доказать свою правоту предъявила запись разговора с матерью забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb