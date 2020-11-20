По заказу Офиса президента накануне годовщины Майдана готовятся провокации против Порошенко - Владимир Арьев

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев.

Он с журналистами приехал в место сбора так называемых "пикетчиков" под транспортной развязкой на Лыбидской площади. Мужчины спортивного телосложения отказались объяснять цель собрания и заявили, якобы едут "на футбол". Увидев журналистов, неизвестные разбежались в темноте.

По информации Владимира Арьева, планируется провокация возле дома пятого президента Порошенко. Утром также произошло "пикетирование" возле офиса партии "Европейская Солидарность", часть участников которого не смогли даже объяснить суть своих требований, отказывались от общения и прятали лица.

"Времена титушок, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса президента Украины, лично Зеленского, который испугался того, что ему приходится отвечать за все, что он сделал, в частности за развал финансов, за полный провал подготовки ко второй волне коронавируса. Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко. Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого Президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под домом, где расположен Офис "Европейской Солидарности", - говорит народный депутат.

Он отметил, что сегодня "титушками фактически порочится годовщина Революции Достоинства".

"7 лет назад люди вышли с протестом против власти, а сегодня Офис президента собирает проплаченных людей для того, чтобы опорочить годовщину Революции Достоинства", - отмечает депутат.

Арьев отметил, что в Офисе Зеленского пытаются отвлечь внимание от катастрофических провалов власти и все более очевидной коллаборации с пророссийской пятой колонной.

На фоне обысков в Музее Небесной Сотни, преследования активистов Майдана, нарушения по заявлению Рената Кузьмина уголовного дела против лидеров Революции Достоинства Офис президента Зеленского пытается создать фейковый информационный повод и дискредитировать лидера оппозиционной политической силы - убежден Арьев.

"Мы считаем, что это является ярким проявлением слабости власти. Потому что сильная власть берет на себя ответственность. И уже, Владимир Александрович Зеленский, пора отвечать за полтора года своей деятельности, а не пытаться все спихнуть на своего предшественника. Полтора года - это уже сейчас уже все ваши фейлы. Потому что сегодня вы разваливаете и разворовываете армию, крадете миллиарда гривен на программе "Большого строительства". Я считаю, это позор", - отметил Арьев.

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