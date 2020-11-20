От коронавируса умер патриарх Сербской православной церкви Ириней

20 ноября, 2020, 10:26

На 91-м году жизни от коронавирусной инфекции умер владыка Сербской православной церкви патриарх Ириней

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает украинская служба ВВС.

О болезни Иринея стало известно в начале ноября, тогда же патриарха положили в больницу.

Он был в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несколько дней назад появились сообщения, что ему стало лучше, но уже 19 ноября состояние Иринея резко ухудшилось.

19 ноября сербские СМИ написали о смерти патриарха, однако официально церковь это отрицает.

Известно, что патриарха лечила группа российских врачей.

Ириней не поддерживал провозглашения автокефалии Православной церкви Украины.

Сербскую православную церковь он возглавил в 2010 году.

Патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав.

В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. После окончания университета служил в югославской армии. Отметим, еще два предстоятеля поместных православных церквей мира сейчас находятся в больнице с коронавирусом - главы Греческой и Албанской церквей, которые лечатся в одном госпитале в Афинах.

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