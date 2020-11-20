Он патриот Украины: Кличко рассказал, за кого болел в бою Усик - Чисора

20 ноября, 2020, 11:32

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что болел за Александра Усика в поединке против Дерека Чисоры

Об этом Кличко сообщил в интервью телеканалу НАШ.

По словам Виталия Кличко, Усик является тем человеком, который ассоциирует себя с Украиной.

"За кого я болел в бою Усик - Чисора? Такой вопрос. Я вообще в растерянности, потому что спрашивать, за кого я болел - за Чисору или Усика... Наше общество настолько политизированно, пытаются много чего прилепить. Может, кому-то не нравится, что он посещает церковь или что-то не так сказал. Это может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот. Он тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мнений по этому поводу у него нет. И мы должны поблагодарить Александра, где бы он ни находился", - высказался Кличко.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

10 ноября чемпион мира WBC Тайсон Фьюри заявил, что у Александра Усика возникли проблемы в поединке с Дереком Чисорой из-за неудобного стиля британского тяжеловеса.

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