 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОн патриот Украины: Кличко рассказал, за кого болел в бою Усик - Чисора

Он патриот Украины: Кличко рассказал, за кого болел в бою Усик - Чисора


фото: Getty Images
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что болел за Александра Усика в поединке против Дерека Чисоры

Об этом Кличко сообщил в интервью телеканалу НАШ.

По словам Виталия Кличко, Усик является тем человеком, который ассоциирует себя с Украиной.

"За кого я болел в бою Усик - Чисора? Такой вопрос. Я вообще в растерянности, потому что спрашивать, за кого я болел - за Чисору или Усика... Наше общество настолько политизированно, пытаются много чего прилепить. Может, кому-то не нравится, что он посещает церковь или что-то не так сказал. Это может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот. Он тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мнений по этому поводу у него нет. И мы должны поблагодарить Александра, где бы он ни находился", - высказался Кличко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать