Оккупанты заявили о гибели горняка на шахте им. Скочинского в Донецке

20 ноября, 2020, 11:00

Оккупационная администрация ОРДО заявила о гибели шахтера на шахте им. Скочинского в оккупированном Россией Донецке

Об этом говорится в сообщении на медиаресурсе "ДНР".

"В 1:45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 5:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность", - говорится в сообщении.

Оккупанты отмечают, что судьба еще трех пропавших горняков пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября на шахте им. Скочинского произошел пожар, когда там работали 26 горняков. 22 из них удалось эвакуировать, судьба еще четырех оставалась неизвестной.

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