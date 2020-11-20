Оккупанты заявили о гибели горняка на шахте им. Скочинского в Донецке
20 ноября, 2020, 11:00
Оккупационная администрация ОРДО заявила о гибели шахтера на шахте им. Скочинского в оккупированном Россией Донецке
Об этом говорится в сообщении на медиаресурсе "ДНР".
"В 1:45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 5:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность", - говорится в сообщении.
Оккупанты отмечают, что судьба еще трех пропавших горняков пока неизвестна.
- Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября на шахте им. Скочинского произошел пожар, когда там работали 26 горняков. 22 из них удалось эвакуировать, судьба еще четырех оставалась неизвестной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-