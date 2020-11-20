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Espreso.tvОбществоОккупанты заявили о гибели горняка на шахте им. Скочинского в Донецке

Оккупанты заявили о гибели горняка на шахте им. Скочинского в Донецке

Оккупационная администрация ОРДО заявила о гибели шахтера на шахте им. Скочинского в оккупированном Россией Донецке

Об этом говорится в сообщении на медиаресурсе "ДНР".

"В 1:45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 5:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность", - говорится в сообщении.

Оккупанты отмечают, что судьба еще трех пропавших горняков пока неизвестна.

  • Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября на шахте им. Скочинского произошел пожар, когда там работали 26 горняков. 22 из них удалось эвакуировать, судьба еще четырех оставалась неизвестной.

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