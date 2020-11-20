Оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил
20 ноября, 2020, 18:32
В пятницу, 20 ноября, российские войска в зоне проведения операции Объединенных сил четыре раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, в районе населенного пункта Шумы оккупанты пытались спровоцировать украинских защитников, открыв огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования России применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
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