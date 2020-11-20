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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: доллар снова перешел к резкому росту

Официальный курс: доллар снова перешел к резкому росту


фото: reuters
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 20 ноября 2020 года на отметке 28,26 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 19 ноября курс составил 28,13 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 20 ноября установлен на уровне 33,44 грн/евро. По состоянию на 19 ноября курс составлял 33,36 грн/евро.

На наличном рынке 20 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,45 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,45 грн/$, продажи - в пределах 28,42-29,20 грн/$.

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