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Espreso.tvОбществоНовые штрафы: нарушителям без масок сначала будут делать замечание, - Нацполиция

Новые штрафы: нарушителям без масок сначала будут делать замечание, - Нацполиция

В Нацполиции заверили, что нарушителей за не носение масок не сразу будут штрафовать. Сначала будет сделано замечание

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства .

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание", - сказал Клименко.

Согласно закону, за пребывание без маски или респиратора будут штрафовать от 170 до 225 гривен. Это касается и ношения маски под носом.

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  • Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах.
  • 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-их, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неносиння масок в общественных местах.
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