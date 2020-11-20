Новые штрафы: нарушителям без масок сначала будут делать замечание, - Нацполиция

20 ноября, 2020, 21:12

В Нацполиции заверили, что нарушителей за не носение масок не сразу будут штрафовать. Сначала будет сделано замечание

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства .

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание", - сказал Клименко.

Согласно закону, за пребывание без маски или респиратора будут штрафовать от 170 до 225 гривен. Это касается и ношения маски под носом.

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