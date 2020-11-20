Новые штрафы: нарушителям без масок сначала будут делать замечание, - Нацполиция
Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства .
"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание", - сказал Клименко.
Согласно закону, за пребывание без маски или респиратора будут штрафовать от 170 до 225 гривен. Это касается и ношения маски под носом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах.
- 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-их, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неносиння масок в общественных местах.
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-