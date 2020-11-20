НБУ предупредил о мошенниках, которые продают якобы "коллекционные" медали к 30-летию независимости Украины

20 ноября, 2020, 16:25

Национальный банк Украины предупредил о мошенниках, которые продают якобы "коллекционные" медали к 30-летию независимости Украины

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, к регулятору поступают звонки и запросы от граждан, которые жалуются на рекламные предложения бесплатно приобрести медали, посвященные 30-летию независимости Украины. Чтобы их получить, мошенники предлагают заинтересованным лицам оплатить немалые деньги.

"Вместе с тем продукция рекламируется таким образом, якобы изготавливается Национальным банком, что вводит граждан в заблуждение. Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что всю нумизматическую и сувенирную продукцию для НБУ производит исключительно его структурное подразделение - Банкнотно-монетный двор НБУ. При этом на каждом таком изделии можно найти логотип - лилию из трех лепестков.

"Украинский центробанк не производил и не планирует производить памятную модель, посвященную 30-летию независимости Украины", - добавили в НБУ.

Зато в планах регулятора на 2021 - выпустить памятные монеты "К 30-летию независимости Украины" из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) номиналом 5 грн тиражом 50 тыс. штук и из серебра номиналом 20 грн тиражом 3 тыс. штук. Они должны выйти в августе следующего года в серии "Возрождение украинской государственности".

В пресс-службе также напомнили, что чеканить и вводить в обращение монеты может только НБУ. Преимущественно нумизматическая программа предусматривает выпуск памятных и инвестиционных монет номиналами 2, 5, 10 и 20 грн. При этом они являются действительными платежными средствами. НБУ также может выпускать другую нумизматическую продукцию - памятные медали (без номинала), сувенирные банкноты, значки и тому подобное.

Приобрести такую продукцию можно в кассах НБУ, Ощадбанка, Радабанка и ТАСкомбанк. В регуляторе также подчеркнули, что, покупая нумизматическую продукцию на других площадках, следует понимать, что НБУ не влияет на ее стоимость или условия приобретения.

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