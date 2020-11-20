НАПК впервые вынесло предписания чиновникам за нарушения конфиденциальности разоблачителей коррупции

20 ноября, 2020, 16:42

Национальное агентство по предупреждению коррупции впервые вынесло предписания главе ОГА и главе райсовета за нарушение права на конфиденциальность разоблачителей коррупции

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению, работники облгосадминистрации и райсовета провозгласили информацию о разоблачителях лицам, о коррупционных действиях которых говорилось в сообщениях этих разоблачителей.

"Поскольку разглашение такой информации является нарушением закона Украины "О предотвращении коррупции", НАПК внесло руководителям указанных органов предписания, в которых требовало провести служебное расследование и выяснить причины и условия, способствовавшие нарушению чиновниками права обличителей на конфиденциальность", - говорится в сообщении.

По словам главы НАПК Александра Новикова, обеспечение конфиденциальности является важной гарантией защиты обличителей.

"Впервые за время своего существования НАПК внесло предписания о нарушении прав обличителей на конфиденциальность и надеемся на их неукоснительное выполнение", - цитирует пресс-служба слова Новикова.

В пресс-службе добавили, что принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №3450 предусматривает создание единого портала для приема сообщений от разоблачителей коррупции. Отмечается, что портал обеспечит высокие стандарты защиты информации, полученной от обличителей, чем будет гарантировать их конфиденциальность и анонимность, уменьшит риски несанкционированного доступа к их сообщениям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb